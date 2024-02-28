Глава правительства СССР эпохи перестройки Николай Рыжков скончался

Глава правительства СССР эпохи перестройки Николай Рыжков ушел из жизни в 94 года. Об этом сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"Ушел потрясающий и светлый человек — Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба", — написала Матвиенко в Telegram-канале.
Также спикер Совета Федерации России отозвалась о Николае Рыжкове, как о человеке большой души, ведь это качество проявлялось во всем, за что он брался.
Напомним, что Николай Рыжков внес большой вклад в организацию работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Кроме того, он лично помогал в организации восстановительных работ после Спитакского землетрясения.
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