Глава правительства СССР эпохи перестройки Николай Рыжков скончался

Матвиенко рассказала о смерти экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова на 95-м году жизни

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава правительства СССР эпохи перестройки Николай Рыжков ушел из жизни в 94 года. Об этом сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Фото: wikimapia by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

"Ушел потрясающий и светлый человек — Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба", — написала Матвиенко в Telegram-канале.

Также спикер Совета Федерации России отозвалась о Николае Рыжкове, как о человеке большой души, ведь это качество проявлялось во всем, за что он брался.

Напомним, что Николай Рыжков внес большой вклад в организацию работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Кроме того, он лично помогал в организации восстановительных работ после Спитакского землетрясения.