Джабаров ответил Линкявичюсу, который обещал первым "нейтрализовать" Калининград в случае конфликта между РФ и НАТО

В Совете Федерации отреагировали на угрозу Литвы "нейтрализовать" Калининград

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Парламент

Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал заявление посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса, который пригрозил "нейтрализовать" Калининград. Свою позицию член Совета Федерации опубликовал в личном телеграм-канале.

Фото: council.gov.ru by Пресс-служба Совета Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Джабаров посмеялся над Литвой и двумя другими странами Прибалтики — Латвией и Эстонией, и назвал их "главными "нейтролизаторами" и "еврокарликами".

— "Страшно, аж жуть", как пел в одной из своих песен великий Владимир Высоцкий, — резюмировал сенатор.

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс ранее в своих социальных сетях пообещал, что Калининаград будет "нейтрализован" первым, если Россия решится на конфликт с НАТО. При этом сам дипломат начинал карьеру советским чиновником. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".