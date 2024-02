В Германии рассказали о раздражении Шольца из-за "дисбаланса" в помощи Украине

Немецкий журналист Кристофер Зидлер в публикации для Tagesspiegel проинформировал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц раздражён тем, что в военной помощи Незалежной отсутствует баланс.

