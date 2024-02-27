В Германии рассказали о раздражении Шольца из-за "дисбаланса" в помощи Украине

Tagesspiegel: Шольца вывел из себя "дисбаланс" в помощи Киеву

Немецкий журналист Кристофер Зидлер в публикации для Tagesspiegel проинформировал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц раздражён тем, что в военной помощи Незалежной отсутствует баланс.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

"Его очень раздражает отсутствие баланса между тем, что реально необходимо сейчас ВСУ, и дебатами о ракетах Taurus", — передаёт источник.

По мнению политика, киевскому режиму сейчас нужны снаряды, а не дальнобойные ракеты Taurus.

До этого Шольц выступил против передачи Киеву дальнобойных ракет. Он считает, что поставки такого оружия могут втянуть его страну в конфликт между Украиной и Россией.