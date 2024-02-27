Немецкий журналист Кристофер Зидлер в публикации для Tagesspiegel проинформировал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц раздражён тем, что в военной помощи Незалежной отсутствует баланс.
"Его очень раздражает отсутствие баланса между тем, что реально необходимо сейчас ВСУ, и дебатами о ракетах Taurus", — передаёт источник.
По мнению политика, киевскому режиму сейчас нужны снаряды, а не дальнобойные ракеты Taurus.
До этого Шольц выступил против передачи Киеву дальнобойных ракет. Он считает, что поставки такого оружия могут втянуть его страну в конфликт между Украиной и Россией.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.