Спикер Думы Вячеслав Володин раскрыл способ, как можно избавиться от статуса иностранного агента

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, как иностранные агенты, признанные таковыми в РФ, могут избавиться от этого статуса. Слова спикера Госдумы прозвучали на сегодняшнем пленарном заседании.
Володин поднял эту тему после того, как депутаты приняли во втором чтении законопроект о запрете рекламы у иноагентов. Он касается российских компаний и физических лиц.
— Надо для себя определиться: либо ты со страной — откажись от зарубежного финансирования, выйди из статуса иностранного агента и тогда получай средства внутри страны, — отметил парламентарий.
Вячеслав Володин добавил, что нельзя за зарубежные деньги критиковать Россию, а потом в ней же получать прибыль от рекламы.
На прошлой неделе Госдума разорвала договор с Великобританией о вылове рыбы. Володин, комментируя это решение, сказал, что теперь морепродукты станут доступнее для россиян. Подробнее об этом "Правда.ру" писала в своём материале.
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