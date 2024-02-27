Спикер Думы Вячеслав Володин раскрыл способ, как можно избавиться от статуса иностранного агента

Володин: выйти из статуса иноагента можно, отказавшись от денег из-за рубежа

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Парламент

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, как иностранные агенты, признанные таковыми в РФ, могут избавиться от этого статуса. Слова спикера Госдумы прозвучали на сегодняшнем пленарном заседании.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Володин поднял эту тему после того, как депутаты приняли во втором чтении законопроект о запрете рекламы у иноагентов. Он касается российских компаний и физических лиц.

— Надо для себя определиться: либо ты со страной — откажись от зарубежного финансирования, выйди из статуса иностранного агента и тогда получай средства внутри страны, — отметил парламентарий.

Вячеслав Володин добавил, что нельзя за зарубежные деньги критиковать Россию, а потом в ней же получать прибыль от рекламы.

На прошлой неделе Госдума разорвала договор с Великобританией о вылове рыбы. Володин, комментируя это решение, сказал, что теперь морепродукты станут доступнее для россиян. Подробнее об этом "Правда.ру" писала в своём материале.