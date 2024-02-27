Французский президент Эммануэль Макрон своими высказываниями сделал серьёзный шаг к новой мировой войне, заявил член МК Совета Федерации РФ Сергей Цеков, передаёт РИА Новости.
Политик выразил обеспокоенность воинственной риторикой главы Франции и призвал его остановиться. Он отметил, что безрассудные и безответственные заявления приближают НАТО к войне с Российской Федерацией. Целью высказываний Макрона является продление эскалации конфликта, уверен сенатор. Он считает, что Запад развязал конфликт на Украине своей политикой, которую проводил в течение десяти лет.
"Макрон рискует перенести конфликт на французскую территорию. Остаётся надеяться, что европейский народ остановит этих безумных политиков", — резюмировал Цеков.
До этого президент Пятой республики заявил, что Брюссель согласовал формирование "девятой коалиции для глубоких ударов" — отправке Незалежной ракет средней и большой дальности. Он добавил, что его страна сделает всё, чтобы РФ "не выиграла эту войну".
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.