Воинственная риторика: в Совфеде обвинили Макрона в шагах к развязыванию мировой войны

Сенатор Цеков: Макрон заявлениями о России сделал шаг навстречу мировой войне

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Французский президент Эммануэль Макрон своими высказываниями сделал серьёзный шаг к новой мировой войне, заявил член МК Совета Федерации РФ Сергей Цеков, передаёт РИА Новости.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Политик выразил обеспокоенность воинственной риторикой главы Франции и призвал его остановиться. Он отметил, что безрассудные и безответственные заявления приближают НАТО к войне с Российской Федерацией. Целью высказываний Макрона является продление эскалации конфликта, уверен сенатор. Он считает, что Запад развязал конфликт на Украине своей политикой, которую проводил в течение десяти лет.

"Макрон рискует перенести конфликт на французскую территорию. Остаётся надеяться, что европейский народ остановит этих безумных политиков", — резюмировал Цеков.

До этого президент Пятой республики заявил, что Брюссель согласовал формирование "девятой коалиции для глубоких ударов" — отправке Незалежной ракет средней и большой дальности. Он добавил, что его страна сделает всё, чтобы РФ "не выиграла эту войну".