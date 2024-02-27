Bild: почти две трети немцев хотели бы, чтобы Шольц досрочно уступил пост канцлера ФРГ Писториусу

Опрошенные немцы положительно оценивают министра обороны Бориса Писториуса и называют его сильным политиком, в то время как Олаф Шольц стал самым непопулярным канцлером последних лет с тех пор, как занял эту должность.
"50% опрошенных уверены, что Писториус обладает лидерскими качествами. 62% заявили, что он ясно излагает свои мысли. Около 56% респондентов ответили, что считают его компетентным, а 51% — заслуживающим доверия", — сообщается в исследовании.
Социологическая служба, отмечает, что высокие оценки Писториусу даются не только за его работу в коалиции "Светофор", но и благодаря уважению к нему даже со стороны оппонентов из блока ХДС/ХСС. Опрос проведен Forsa с 22 по 23 февраля среди 1000 человек и имеет погрешность 3 п. п.
По информации опубликованной газетой Bild, также основанной на результатах опроса, стало известно, что Шольц менее популярен среди населения, чем Писториус. Почти две трети немцев (64,3%) выразили желание чтобы Олаф Шольц досрочно покинул пост канцлера ФРГ и уступил его Писториусу. Всего 24,6% высказались против, 11,2% затруднились с ответом.
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