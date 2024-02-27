Хуситы ударили по четырём связывающим Европу с Азией подводным интернет-кабелям

В израильской газете Globes появилась публикация о том, что четыре подводных кабеля были повреждены в результате очередной атаки хуситов в Красном море.
Выход из строя кабелей AAE-1, Seacom, EIG и TGN уже спровоцировал серьёзные нарушения интернет-коммуникаций между Европой и Азией, при этом главный ущерб ощущается в государствах Персидского залива и Индии. По предварительной оценке, ремонт сетей отнимет не менее восьми недель. Помимо этого, ремонт сопряжён с определёнными рисками.
Телекоммуникационным компаниям придётся долго искать организации, которые согласятся отремонтировать кабели при таких рисках.
Недавно повстанцами были выпущены по кораблю Sea Champion с гуманитарной помощью Йемену две баллистические ракеты. Но значительных повреждений зафиксировано не было.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.