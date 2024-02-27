Хуситы ударили по четырём связывающим Европу с Азией подводным интернет-кабелям

Globes: хуситами повреждены подводные интернет-кабели, связывающие Европу и Азию

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

В израильской газете Globes появилась публикация о том, что четыре подводных кабеля были повреждены в результате очередной атаки хуситов в Красном море.

Фото: flickr.com by stepnout is licensed under Attribution 2.0 Generic

Выход из строя кабелей AAE-1, Seacom, EIG и TGN уже спровоцировал серьёзные нарушения интернет-коммуникаций между Европой и Азией, при этом главный ущерб ощущается в государствах Персидского залива и Индии. По предварительной оценке, ремонт сетей отнимет не менее восьми недель. Помимо этого, ремонт сопряжён с определёнными рисками.

Телекоммуникационным компаниям придётся долго искать организации, которые согласятся отремонтировать кабели при таких рисках.

Недавно повстанцами были выпущены по кораблю Sea Champion с гуманитарной помощью Йемену две баллистические ракеты. Но значительных повреждений зафиксировано не было.