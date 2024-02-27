Париж намерен выдать Киеву дальнобойные ракеты и бомбы

Макрон хочет создать коалицию по поставке ВСУ ракет и бомб

0:41 Your browser does not support the audio element. Политика

Французский лидер Эммануэль Макрон после завершения конференции по поддержке Незалежной в Париже, заявил о создании коалиции по поставкам Украине дальнобойного вооружения, передаёт ТАСС. Политик отметил, что коалиция займётся поставкой ВСУ ракет, способных преодолевать большие расстояния.

Фото: "Emmanuel Macron (2019-10-09) 03" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Он добавил, что страны подробнее сообщат о своих планах в ближайшие десять дней. Президент напомнил о восьми предыдущих европейских коалициях для упрощения поставок вооружений укронацистам. Эти поставки содержали системы ПВО, артиллерию и боеприпасы. При этом поставки Незалежной последних политик назвал "приоритетом приоритетов".