Французский лидер Эммануэль Макрон после завершения конференции по поддержке Незалежной в Париже, заявил о создании коалиции по поставкам Украине дальнобойного вооружения, передаёт ТАСС. Политик отметил, что коалиция займётся поставкой ВСУ ракет, способных преодолевать большие расстояния.
Он добавил, что страны подробнее сообщат о своих планах в ближайшие десять дней. Президент напомнил о восьми предыдущих европейских коалициях для упрощения поставок вооружений укронацистам. Эти поставки содержали системы ПВО, артиллерию и боеприпасы. При этом поставки Незалежной последних политик назвал "приоритетом приоритетов".
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.