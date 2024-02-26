Заместитель генсека НАТО Джоанэ пообещал поддержку Молдавии при попытке России присоединить Приднестровье

Джоанэ: НАТО поддержит Молдавию, если РФ попытается присоединить Приднестровье

0:40 Your browser does not support the audio element. Политика

Североатлантический альянс поддержит Молдавию при попытке России присоединить к себе Приднестровье, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

"Разумеется, НАТО осудит [действия России] и продолжит поддерживать Молдавию. Эта страна играет важную роль", — сказал он в беседе с румынским телеканалом ProTV.

Политик отметил, что вопрос о присоединении Приднестровья к России однажды уже поднимался, но безрезультатно.

Ранее оппозиционный деятель Геннадий Чорба заявлял, что на съезде депутатов всех уровней, который состоится 28 февраля, Приднестровье может попросить принять республику в состав России.