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Трюдо оговорился "по Фрейду". Канадский премьер сказал, что нужно сделать все возможное для победы России

Премьер-министр Канады Трюдо заявил, что "Россия должна выиграть в этом конфликте"

0:35
Политика

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оговорился во время пресс-конференции в Варшаве и пожелал победы России.

Премьер-министр Канады Трюдо заявил, что "Россия должна выиграть в этом конфликте"
Фото: flickr.com by Новости Министерства обороны is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Мы должны сделать все, что Россия победила в этом конфликте", — сказал политик.

Позже Трюдо извинился и уточнил, что имел в виду не Россию, а Украину. Выступление политика транслировал телеканал CPAC.

Тем временем киевский режим очень ждет побед на фронте от нового главкома ВСУ Александра Сырского, чтобы усилить давление на западных кураторов.

 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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