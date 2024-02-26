Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оговорился во время пресс-конференции в Варшаве и пожелал победы России.
"Мы должны сделать все, что Россия победила в этом конфликте", — сказал политик.
Позже Трюдо извинился и уточнил, что имел в виду не Россию, а Украину. Выступление политика транслировал телеканал CPAC.
Тем временем киевский режим очень ждет побед на фронте от нового главкома ВСУ Александра Сырского, чтобы усилить давление на западных кураторов.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.