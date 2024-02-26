Трюдо оговорился "по Фрейду". Канадский премьер сказал, что нужно сделать все возможное для победы России

Премьер-министр Канады Трюдо заявил, что "Россия должна выиграть в этом конфликте"

0:35 Your browser does not support the audio element. Политика

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оговорился во время пресс-конференции в Варшаве и пожелал победы России.

Фото: flickr.com by Новости Министерства обороны is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Мы должны сделать все, что Россия победила в этом конфликте", — сказал политик.

Позже Трюдо извинился и уточнил, что имел в виду не Россию, а Украину. Выступление политика транслировал телеканал CPAC.

Тем временем киевский режим очень ждет побед на фронте от нового главкома ВСУ Александра Сырского, чтобы усилить давление на западных кураторов.