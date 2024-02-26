Венгры, живущие на Украине, получили страшные угрозы

Граждане Украины венгерского происхождения, проживающие на украинской территории, стали получать сообщения, в которых написаны угрозы и требования срочно покинуть страну. Об этом сообщает телеканал ТСН.
"В Закарпатье украинцам венгерского происхождения разослали сообщения с угрозами. Текст содержит угрозы именно в адрес венгров с призывами убираться с Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
По предварительной информации, рассылать подобные сообщения могут украинские националисты. Это делается с целью разжечь межэтническую вражду. Сообщения с призывами поступают от мобильных операторов таких стран, как Казахстан, Босния и Герцеговина, а также Киргизия.
Напоминаем, что напряженность между венграми и украинцами возникла еще после того как был принят закон об украинском образовании. Согласно этому закону, нацменьшинства не могут обучаться на своих родных языках.
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