Венгры, живущие на Украине, получили страшные угрозы

ТСН: венгры на Украине получили сообщения с угрозами и требованиями покинуть страну

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Граждане Украины венгерского происхождения, проживающие на украинской территории, стали получать сообщения, в которых написаны угрозы и требования срочно покинуть страну. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Фото: flickr.com by Схакиров is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"В Закарпатье украинцам венгерского происхождения разослали сообщения с угрозами. Текст содержит угрозы именно в адрес венгров с призывами убираться с Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.

По предварительной информации, рассылать подобные сообщения могут украинские националисты. Это делается с целью разжечь межэтническую вражду. Сообщения с призывами поступают от мобильных операторов таких стран, как Казахстан, Босния и Герцеговина, а также Киргизия.

Напоминаем, что напряженность между венграми и украинцами возникла еще после того как был принят закон об украинском образовании. Согласно этому закону, нацменьшинства не могут обучаться на своих родных языках.