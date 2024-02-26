Новый Центр выборных операций займется проверкой соцсетей и мессенджеров в Европе

Корпорация Meta *, принадлежащая Марку Цукербергу ** и владеющая мессенджером WhatsApp ***, а также социальными сетями Threads ***, Facebook *** и Instagram ***, объявила о запуске кампании по борьбе с фейками и дезинформацией в интернете, сообщает Reuters.
Представители корпорации подчеркнули, что противостоять высокотехнологичным фейкам особенно важно в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут в июне этого года.
Представитель Meta * в Евросоюзе Марко Панчини заявил о создании Центра выборных операций, перед которым будут стоять три задачи: бороться с дезинформацией, выявлять и пресекать её авторов и распространителей, а также противостоять использованию технологий искусственного интеллекта для создания фейков.
Центр выборных операций будет сотрудничать с 26 независимыми европейскими организациями, занимающимися фактчекингом в области политических технологий, а работа по проверке подлинности политической информации будет вестись на всех языках Евросоюза.
* - Признана экстремистской организацией на территории РФ.
** - Бессрочно запрещен въезд на территорию РФ.
*** - Принадлежат корпорации Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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