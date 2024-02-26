Новый Центр выборных операций займется проверкой соцсетей и мессенджеров в Европе

Евросоюз будет бороться с фейками в соцсетях в преддверии выборов

1:14 Your browser does not support the audio element. Политика

Корпорация Meta *, принадлежащая Марку Цукербергу ** и владеющая мессенджером WhatsApp ***, а также социальными сетями Threads ***, Facebook *** и Instagram ***, объявила о запуске кампании по борьбе с фейками и дезинформацией в интернете, сообщает Reuters.

Фото: unsplash.com by Christian Gertenbach is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Представители корпорации подчеркнули, что противостоять высокотехнологичным фейкам особенно важно в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут в июне этого года.

Представитель Meta * в Евросоюзе Марко Панчини заявил о создании Центра выборных операций, перед которым будут стоять три задачи: бороться с дезинформацией, выявлять и пресекать её авторов и распространителей, а также противостоять использованию технологий искусственного интеллекта для создания фейков.

Центр выборных операций будет сотрудничать с 26 независимыми европейскими организациями, занимающимися фактчекингом в области политических технологий, а работа по проверке подлинности политической информации будет вестись на всех языках Евросоюза.

* - Признана экстремистской организацией на территории РФ.

** - Бессрочно запрещен въезд на территорию РФ.

*** - Принадлежат корпорации Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ.