Путин заявил, что история Крыма неотделима от истории России

Владимир Путин прокомментировал написание монографии, посвящённой 10-летию воссоединения России и Крыма

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Владимир Путин написал обращение к "Читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времён до наших дней».

Фото: kremlin.ru

Президент отметил, что Крым является неотъемлемой частью России, имеет огромное цивилизационное значение. Также он является родиной великих полководцев, защитников Отечества, что он вдохновлял художников и поэтов на создание шедевров.

Президент отметил особую важность даты 16 марта 2014 года, когда жители Крыма и Севастополя приняли судьбоносное решение о возвращении в в Россию навсегда. Он поблагодарил коллектив авторов за создание этой книги.

"Крым. Страницы истории...." выйдет в марте 2024 года. Это подарочное издание, приуроченное к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Монография была написана коллективом историков из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Симферополя. В ней излагаются основные вехи в истории Крыма с античных времён до наших дней.