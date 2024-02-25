В Германии указали на критический дефицит снарядов в ВСУ

Tagesschau: Даже миллион артснарядов не помогут Киеву победить

1:28 Your browser does not support the audio element. Политика

Немецкий военный аналитик Хендрик Реммель в интервью для Tagesschau заявил, что украинские военные испытывают критическую нехватку снарядов.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.

"Киев не сможет победить в этом конфликте с дополнительным миллионом артиллерийских боеприпасов", — добавил он.

Эксперт пояснил, что в настоящее время превосходство ВС РФ в скорости стрельбы оценивается как один к пяти. Российская артиллерия расходует по десять тысяч снарядов ежедневно, поэтому даже если каким-то образом для ВСУ найдут миллион снарядов, то их хватит лишь на три месяца. Украинская армия не в состоянии добиться паритета. Украинцы никогда не смогут полностью сравняться с ними, отметил эксперт. Поэтому, чтобы вернуть себе инициативу, ВСУ нужно установить превосходство в эффективности. По словам Реммеля, если Украина получит менее миллиона боеприпасов, на который она рассчитывает, то это станет настоящей катастрофой.

До этого главой МИД Дмитрием Кулебой было сделано заявление о том, что ВСУ испытывают крайний дефицит артиллерийских снарядов, в то время как ВС РФ обладают подавляющими силами.

Напомним, весной прошлого года глава Европарламента Жозеп Боррель заявил что Евросоюз намерен поставить в Незалежную миллион снарядов в течение года. А осенью 2023 года признал, что пока удалось передать киевскому режиму только 300 тысяч боеприпасов.