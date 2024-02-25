Немецкий военный аналитик Хендрик Реммель в интервью для Tagesschau заявил, что украинские военные испытывают критическую нехватку снарядов.
"Киев не сможет победить в этом конфликте с дополнительным миллионом артиллерийских боеприпасов", — добавил он.
Эксперт пояснил, что в настоящее время превосходство ВС РФ в скорости стрельбы оценивается как один к пяти. Российская артиллерия расходует по десять тысяч снарядов ежедневно, поэтому даже если каким-то образом для ВСУ найдут миллион снарядов, то их хватит лишь на три месяца. Украинская армия не в состоянии добиться паритета. Украинцы никогда не смогут полностью сравняться с ними, отметил эксперт. Поэтому, чтобы вернуть себе инициативу, ВСУ нужно установить превосходство в эффективности. По словам Реммеля, если Украина получит менее миллиона боеприпасов, на который она рассчитывает, то это станет настоящей катастрофой.
До этого главой МИД Дмитрием Кулебой было сделано заявление о том, что ВСУ испытывают крайний дефицит артиллерийских снарядов, в то время как ВС РФ обладают подавляющими силами.
Напомним, весной прошлого года глава Европарламента Жозеп Боррель заявил что Евросоюз намерен поставить в Незалежную миллион снарядов в течение года. А осенью 2023 года признал, что пока удалось передать киевскому режиму только 300 тысяч боеприпасов.
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