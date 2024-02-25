"Хуторская примесь": Арестович презрительно высказался об украинцах

Экс-советник офиса президента Украины Арестович выразил презрение к согражданам

1:18 Your browser does not support the audio element. Политика

Экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович* заявил, что не знает, кто ему противнее — украинцы или россияне, передаёт NEWS. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Kozubenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На видео, распространившемся в Telegram-каналах политик отметил, что между украинцами и россиянами нет различий. Но первые, с его слов, "могут быть, даже хуже, потому что у украинцев есть хуторская примесь, а у россиян — имперская". Он отметил, что не понимает, кто ему противнее, но он любит украинцев и всячески им помогает, однако презирает их.

Ранее блогер заявил, что считает себя русским и представителем русской цивилизации. Но он отдельно выразил отвращение к дисциплинарному обществу.

Стоит отметить, что шоумен от политики сумел стать неугодным для российских и киевских властей. 6 февраля Басманным судом Москвы он был заочно арестован по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности. А украинские правоохранители ставят Арестовичу* в вину распространение информации, пропагандирующей культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию.

* — внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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