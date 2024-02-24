"В мыслях и молитвах". Карл III обратился к украинцам в день двухлетней годовщины СВО

24 февраля король Великобритании Карл III обратился с посланием к Украине в соцсети X.
В день двухлетней годовщины спецоперации монарх отметил, что Украина вступает в "третий трагический год", и выразил украинскому народу свое восхищение.
"Несмотря на огромные трудности и боль, причиненные им, украинцы продолжают демонстрировать героизм, с которым их так тесно ассоциирует мир, — написал король".
Карл III добавил, что Великобритания и другие страны находятся на переднем крае поддержки Киева, и заверил, что вспоминает об украинцах "в мыслях и молитвах".
Ранее на Западе сообщили, что готовят к годовщине СВО "сюрприз" для России.
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