"В мыслях и молитвах". Карл III обратился к украинцам в день двухлетней годовщины СВО

В день годовщины СВО король Великобритании Карл III направил послание Украине

0:43 Your browser does not support the audio element. Политика

24 февраля король Великобритании Карл III обратился с посланием к Украине в соцсети X.

Фото: gg.govt.nz by Канцелярия генерал-губернатора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В день двухлетней годовщины спецоперации монарх отметил, что Украина вступает в "третий трагический год", и выразил украинскому народу свое восхищение.

"Несмотря на огромные трудности и боль, причиненные им, украинцы продолжают демонстрировать героизм, с которым их так тесно ассоциирует мир, — написал король".

Карл III добавил, что Великобритания и другие страны находятся на переднем крае поддержки Киева, и заверил, что вспоминает об украинцах "в мыслях и молитвах".

Ранее на Западе сообщили, что готовят к годовщине СВО "сюрприз" для России.