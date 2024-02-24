"Катастрофический недостаток". Time объяснил, почему Украина не сможет вернуть себе Крым и другие территории

Территории, которые сейчас находятся под контролем России, навсегда потеряны для Украины, считает американский еженедельный журнал Time.
Автор статьи отмечает, что украинское контрнаступление провалилось, а взятие Авдеевки стало одним из крупнейших успехов ВС РФ за время спецоперации.
Time пишет, что стратегия администрации Джо Байдена сейчас заключается в поддержании обороны Украины до президентских выборов в США. Однако в этом плане есть один катастрофический недостаток — бесконечная оборонительная позиция Украины не позволит ей вернуть Крым и другие территории военным путем, а добровольно Россия их не отдаст.
"Россия никогда не согласится за столом переговоров уступить земли, которые ей удалось удержать на поле боя", — констатирует автор.
Ранее глава МИД Германии Бербок заявила, что западные санкции против России и не должны были сработать.
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