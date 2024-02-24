"Катастрофический недостаток". Time объяснил, почему Украина не сможет вернуть себе Крым и другие территории

Time: Россия никогда не согласится отдать новые регионы за столом переговоров

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Территории, которые сейчас находятся под контролем России, навсегда потеряны для Украины, считает американский еженедельный журнал Time.

Фото: wikimedia.org by Andrey Butko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Автор статьи отмечает, что украинское контрнаступление провалилось, а взятие Авдеевки стало одним из крупнейших успехов ВС РФ за время спецоперации.

Time пишет, что стратегия администрации Джо Байдена сейчас заключается в поддержании обороны Украины до президентских выборов в США. Однако в этом плане есть один катастрофический недостаток — бесконечная оборонительная позиция Украины не позволит ей вернуть Крым и другие территории военным путем, а добровольно Россия их не отдаст.

"Россия никогда не согласится за столом переговоров уступить земли, которые ей удалось удержать на поле боя", — констатирует автор.

Ранее глава МИД Германии Бербок заявила, что западные санкции против России и не должны были сработать.