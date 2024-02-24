Иньяцио Кассис: в мировом сообществе в настоящее время есть несколько секретных планов по Украине

Глава МИД Швейцарии заявил о существовании десятка мирных планов по Украине

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

В мировом сообществе существует около 10 мирных планов относительно Украины. Некоторые из них известны, включая план Зеленского из десяти пунктов, в то время как другие являются секретными, заявил глава МИД Швейцарии, Иньяцио Кассис.

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"Идей много. Есть государства, у которых есть некоторые идеи, и эта конференция должна позволить проанализировать их, найти общий знаменатель и, отталкиваясь от него, двигаться шаг за шагом", — сказал он журналистам на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Дипломат отметил, что необходимо рассмотреть все предложения, а их 6 или 7 от различных государств. Он также подчеркнул, что необходимо вовлечь Россию в дискуссию о мире.

Швейцария поддерживает санкции Евросоюза против России, не являясь членом НАТО и ЕС, поэтому в МИД РФ ранее заявили, что она исчерпала потенциал независимого брокера при решении международных проблем.