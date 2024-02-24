Данилов: Если бы на западе хотели победы Украины, они бы своевременно передали современное оружие

Глава СНБО заявил, что не все страны Запада хотят победы Украины в конфликте

1:03 Your browser does not support the audio element. Политика

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что некоторые страны Запада не желают поражения России, поэтому откладывают поставки оружия для Украины.

Фото: m.politnavigator.net

Данилов упрекнул страны Запада в том, что объем поставок вооружений не всегда соответствует ожиданиям. Зеленский выступая во Львове также выразил разочарование несвоевременными и недостаточными поставками западного вооружения в период "контрнаступления".

"Если бы они хотели победы Украины, они бы своевременно передали нам современное оружие... Такое горе... Запад закрывает на это глаза, он не хочет адекватно на это реагировать", — возмутился глава СНБО в интервью газете Times.

Он заявил, что Запад должен передать Киеву все имеющиеся оружие и технику, так как в других конфликтах они ему уже не пригодятся.

Данилов также отметил, что избежать сдачи Авдеевки было бы возможно при условии получения Киевом истребителей F-16. Однако, не стал прямо утверждать, что эти поставки стали бы решающими.