В Германии заявили, что стране нужно вернуться к российским дешевым энергоресурсам

Круппала: Германии стоит вернуться к дешевым энергоресурсам от РФ

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Немецкий политик из партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла сделал заявление, что для экономики Германии важно восстановить взаимоотношения с Россией, которая в свою очередь всегда будет частью европейского континента.

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"В интересах наших граждан мы хотим свободной и мирной торговли со всем миром, включая Россию. Россия принадлежит к Европе, независимо от того, кто является ее президентом", — подчеркнул он.

Крупалла выступает за то, чтобы возобновить более тесное сотрудничество с Российской Федерацией и снова получать российское голубое топливо по трубопроводу "Северный поток 2".

Политик подметил, что у Германии всегда были отличные экономические и промышленные отношения с РФ. Для страны было выгодно получение дешевого газа и энергии. Он объяснил, что зависимость страны от дешевых энергоресурсов не исчезла, теперь Германия зависит в этом вопросе не от Российской Федерации, а от Соединенных Штатов Америки.