НАТО может попытаться ликвидировать российский стратегический анклав в Калининграде

AT: НАТО может атаковать Калининград при возможном конфликте с РФ

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

Возможный конфликт между НАТО и Россией из-за ситуации в Украине может привести к ситуации, в которой альянс попытается нанести удар по Калининграду, сообщает издание Asia Times.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно материалу, НАТО может предпринять попытку ликвидации российского стратегического анклава в Калининграде. По мнению информационного ресурса, в случае такого развития событий НАТО, вероятно, будет опираться на ВВС, а не на наземные войска.

Также упоминается возможная атака НАТО на российские воинские подразделения, размещенные в Приднестровье.

В последние годы Россия высказывает озабоченность по поводу усиления деятельности НАТО у ее западных границ. Одной из ключевых инициатив альянса является стратегия "сдерживания России". Москва неоднократно поднимала вопрос наращивания сил НАТО в Европе и выражала свою тревогу по этому поводу.