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НАТО может попытаться ликвидировать российский стратегический анклав в Калининграде

AT: НАТО может атаковать Калининград при возможном конфликте с РФ

0:53
Политика

Возможный конфликт между НАТО и Россией из-за ситуации в Украине может привести к ситуации, в которой альянс попытается нанести удар по Калининграду, сообщает издание Asia Times.

AT: НАТО может атаковать Калининград при возможном конфликте с РФ
Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно материалу, НАТО может предпринять попытку ликвидации российского стратегического анклава в Калининграде. По мнению информационного ресурса, в случае такого развития событий НАТО, вероятно, будет опираться на ВВС, а не на наземные войска.

Также упоминается возможная атака НАТО на российские воинские подразделения, размещенные в Приднестровье.

В последние годы Россия высказывает озабоченность по поводу усиления деятельности НАТО у ее западных границ. Одной из ключевых инициатив альянса является стратегия "сдерживания России". Москва неоднократно поднимала вопрос наращивания сил НАТО в Европе и выражала свою тревогу по этому поводу.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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