Возможный конфликт между НАТО и Россией из-за ситуации в Украине может привести к ситуации, в которой альянс попытается нанести удар по Калининграду, сообщает издание Asia Times.
Согласно материалу, НАТО может предпринять попытку ликвидации российского стратегического анклава в Калининграде. По мнению информационного ресурса, в случае такого развития событий НАТО, вероятно, будет опираться на ВВС, а не на наземные войска.
Также упоминается возможная атака НАТО на российские воинские подразделения, размещенные в Приднестровье.
В последние годы Россия высказывает озабоченность по поводу усиления деятельности НАТО у ее западных границ. Одной из ключевых инициатив альянса является стратегия "сдерживания России". Москва неоднократно поднимала вопрос наращивания сил НАТО в Европе и выражала свою тревогу по этому поводу.
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