НАТО может попытаться ликвидировать российский стратегический анклав в Калининграде

Возможный конфликт между НАТО и Россией из-за ситуации в Украине может привести к ситуации, в которой альянс попытается нанести удар по Калининграду, сообщает издание Asia Times.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0