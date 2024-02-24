Сара Вагенкнехт: увеличившиеся поставки оружия Украине продлят конфликт, увеличивая его жертвы

Сара Вагенкнехт заявила, что передача ракет Taurus Украине принесет конфликт в Германию

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Если немецкие ракеты Taurus передадут Украине, конфликт затронет и Германию. Такое мнение выразила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

Фото: flickr.com by Lars Steffens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам Вагенкнехт, увеличившиеся поставки оружия не помогут Украине, а скорее продлят конфликт, увеличивая его жертвы. ВСУ все равно не смогут вытеснить русских из Крыма, особенно учитывая, что Россия является ядерной державой. Более всего Вагенкнехт тревожит, что поставка немецких ракет Taurus может привести к тому, что боевые действия перейдут на территорию Германии.

"Я считаю это полным сумасшествием. Если мы принесем конфликт немецким оружием в Россию, мы принесем конфликт в Германию", — подчеркнула она.

Ранее немецкий бундестаг отверг предложение о поставках ракет Taurus, но принял законопроект о предоставлении Украине дальнобойного оружия для атак на российские тыловые стратегические объекты, без указания конкретных моделей ракет.