В санкционный список Австралии попали ещё 55 россиян, в их числе Киркоров, Басков и Расторгуев

Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова, Расторгуева

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

МВД Австралии проинформировало, что власти страны составили новый список граждан РФ и организаций, в отношении которых были введены санкции, передаёт ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Germenfer is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В пресловутый список включили Алексея Пиманова, Тину Канделаки, Николая Расторгуева, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Олега Газманова, а также других знаменитостей.

"Австралия неизменно поддерживает Украину в её стремлении защитить себя", — заявила глава МИД страны Пенни Вонг.

Кроме того, страна кенгуру ввела ограничительные меры в отношении российских сенаторов Виктора Кресса, Людмилы Нарусовой, Валерии Пономарёвой и Александра Некрасова.

Рестрикции были введены против наших организаций. Среди них АО "Росгеология", "Юнармия", ЦМКБ" Алмаз" и другие компании. С 2014 года Канберра вводила ограничительные меры против нашего государства 28 раз. Сейчас в перечнях числятся более тысячи россиян и свыше 300 предприятий из России и Республики Беларусь.