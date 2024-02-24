В санкционный список Австралии попали ещё 55 россиян, в их числе Киркоров, Басков и Расторгуев

МВД Австралии проинформировало, что власти страны составили новый список граждан РФ и организаций, в отношении которых были введены санкции, передаёт ТАСС.
В пресловутый список включили Алексея Пиманова, Тину Канделаки, Николая Расторгуева, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Олега Газманова, а также других знаменитостей.
"Австралия неизменно поддерживает Украину в её стремлении защитить себя", — заявила глава МИД страны Пенни Вонг.
Кроме того, страна кенгуру ввела ограничительные меры в отношении российских сенаторов Виктора Кресса, Людмилы Нарусовой, Валерии Пономарёвой и Александра Некрасова.
Рестрикции были введены против наших организаций. Среди них АО "Росгеология", "Юнармия", ЦМКБ" Алмаз" и другие компании. С 2014 года Канберра вводила ограничительные меры против нашего государства 28 раз. Сейчас в перечнях числятся более тысячи россиян и свыше 300 предприятий из России и Республики Беларусь.
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