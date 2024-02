Василий Небензя: Сохранить Украину пока еще возможно в нейтральном, мирном статусе

Your browser does not support the audio element.

Постпредство России при ООН опубликовало выдержки из речи Василия Небензи на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, в которой он привел очередное доказательство двойных стандартов Запада.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic