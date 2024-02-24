Василий Небензя: Сохранить Украину пока еще возможно в нейтральном, мирном статусе

В ООН напомнили о двойных стандартах Запада

1:30 Your browser does not support the audio element. Политика

Постпредство России при ООН опубликовало выдержки из речи Василия Небензи на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, в которой он привел очередное доказательство двойных стандартов Запада.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Василий Небензя отметил, что в переполненном зале ООН много выступающих, называющих себя министрами иностранных дел стран Европейского союза. Но никто из стран Евросоюза даже не пытался созвать заседание по Газе, хотя число жертв среди гражданского населения там из-за нарушения правил войны Израилем достигло рекордных показателей. Это говорит о двойных стандартах западных стран.

Запад преследует не цель помочь Украине, а собственные интересы. Представитель РФ при ООН напомнил, что главный редактор "Economist" Зэнни Минтон Бэддоус ясно выразилась об этом в телеинтервью:

"Дать Украине деньги — это самый дешевый способ для США укрепить свою безопасность. Это украинцы ведут бои, это их убивают. США и Европа поставляют им оружие. И делая это, мы противодействуем Путину".

По словам Василия Небензи, сейчас очевидно, что Украина, участвуя в конфликте через "войну по доверенности", проигрывает. И не только Украина становится проигравшей, но также и Европейский союз. Можно сохранить Украину в безопасной и нейтральной форме, но без дискриминации, русофобии, героизации нацистов или угроз России. СВО направлена именно на это, подытожил российский дипломат.