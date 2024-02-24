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Глава крымского парламента Константинов: Одесса, как русский город, нужна России без Украины

В Крыму призвали не допустить превращения русской Одессы в базу НАТО

1:16
Политика

Владимир Константинов, глава крымского парламента, призвал не допустить превращения Одессы в базу НАТО, аргументируя это интересами свободного судоходства в Черном море и значимостью города как исторического символа России.

В Крыму призвали не допустить превращения русской Одессы в базу НАТО
Фото: https://vk.com/wall-197947986_33798

"Одесса — русский город, его создавала Екатерина II. Это важные символы, но это история, а реальность такова, что сегодня из Одессы идет невероятная угроза всему Черному морю. У нас не будет свободного судоходства, если НАТО будет использовать Одессу как свою военную базу… Одесса, как русский город, нам принципиально нужна, без этого не будет безопасности", — сказал Константинов.

В эфире крымскотатарского телеканала "Миллет" политик подчеркнул, что России Одесса нужна без Украины, так как "этого государства уже нет".

Ранее Константинов обвинил украинский режим в угрозе для "всего русского", включая город Одессу, который находится под "пятой безжалостного террористического" режима. Он опасается угрозы со стороны НАТО и считает, что банда "безмозглых манкуртов", которые искажают историю города и переписывают названия улиц, переименуют и Одессу. По его мнению, в итоге усилиями националистов в русской "жемчужине у моря" не останется ничего русского.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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