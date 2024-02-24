Заур Смирнов: Слова Зеленского о контрнаступлении ВСУ в Черном море являются торгом за гарантии личной безопасности

В Крыму считают, что заявление Зеленского о новом контрнаступлении являются началом торга за гарантии

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

Представитель межнациональной миссии в Крыму Заур Смирнов заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского по поводу грядущего контрнаступления ВСУ на Черном море являются началом торгов по вопросам обеспечения его личной безопасности.

"Зеленский готов поднимать ставки и заявлять о начале любых контрнаступлений, лишь бы выпросить себе безопасность. Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности и дает четкий сигнал своим хозяевам о том, что среди условий прекращения конфликта на Украине, должна быть его жизнь", — считает Смирнов.

По словам Смирнова, у Зеленского не осталось ни репутации ни доверия к нему как к политику, поэтому его будущее весьма сомнительно. Это и вынуждает его торговаться за собственную жизнь.

Так, в интервью Fox News Зеленский заявил, что Украина готовит новую контрнаступательную операцию. Это якобы станет "сюрпризом" для России. При этом ранее он заявил, что США больше не будут стратегическим партнером Украины, если не предоставят новые меры поддержки. По словам Зеленского, помощь Вашингтона необходима Украине и никто не может ее заменить.