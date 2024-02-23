Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер отметила, что Вашингтон нуждается в финансировании, чтобы и дальше поставлять вооружения Киеву

На брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон считает необходимым поставлять вооружение в Киев в качестве военной помощи, а не продавать.
В ответ на вопрос о причинах отказа от продаж оружия без дополнительного одобрения Конгресса, Жан-Пьер подчеркнула нехватку финансирования.
"Нам действительно нужно финансирование. Нам нужно финансирование, чтобы дать украинцам то, что им нужно. Оно кончилось", — сказала Жан-Пьер.
На уточняющий вопрос о возможности продажи оружия Киеву, Жан-Пьер отметила, что ситуация сложнее, чем кажется.
"Способ решить этот вопрос — одобрить запрос на дополнительное финансирование на нужды национальной безопасности США", — подчеркнула представитель Белого дома
Солдатам группировки войск РФ "Центр" в Авдеевке на багги удалось уехать от летящего прямо на них украинского дрона-камикадзе.