Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер отметила, что Вашингтон нуждается в финансировании, чтобы и дальше поставлять вооружения Киеву

В США считают, что нужно поставлять оружие Украине как помощь, а не продавать

0:48 Your browser does not support the audio element. Политика

На брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон считает необходимым поставлять вооружение в Киев в качестве военной помощи, а не продавать.

Фото: Телеграм WarGonzo

В ответ на вопрос о причинах отказа от продаж оружия без дополнительного одобрения Конгресса, Жан-Пьер подчеркнула нехватку финансирования.

"Нам действительно нужно финансирование. Нам нужно финансирование, чтобы дать украинцам то, что им нужно. Оно кончилось", — сказала Жан-Пьер.

На уточняющий вопрос о возможности продажи оружия Киеву, Жан-Пьер отметила, что ситуация сложнее, чем кажется.

"Способ решить этот вопрос — одобрить запрос на дополнительное финансирование на нужды национальной безопасности США", — подчеркнула представитель Белого дома