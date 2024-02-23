Зеленский признался, что помощь США необходима Украине, поскольку без нее киевский режим будет разгромлен в результате спецоперации

Чак Шумер: Зеленский заявил, что Украина проиграет без помощи США

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою озабоченность членам американского сената, подчеркнув, что киевский режим стоит на грани поражения в случае, если поддержка и поставки из США не будут возобновлены.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Об этом рассказал лидер демократического большинства в верхней палате конгресса США, Чак Шумер.

Согласно Шумеру, он принимал участие в беседе с президентом Зеленским, в ходе которой тот заявил, что Украина стоит перед серьезной угрозой проигрыша в конфликте с РФ, что может повлечь тяжелые последствия для страны и ее народа, а также для принципов демократии и свободы.

"Президент Зеленский сказал мне и нашей делегации, что Украина проиграет войну с тяжелыми последствиями для украинского народа, США, демократии и свободы без этой жизненно важной помощи", — написал Шумер.