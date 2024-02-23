Зеленский признался, что помощь США необходима Украине, поскольку без нее киевский режим будет разгромлен в результате спецоперации

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою озабоченность членам американского сената, подчеркнув, что киевский режим стоит на грани поражения в случае, если поддержка и поставки из США не будут возобновлены.
Об этом рассказал лидер демократического большинства в верхней палате конгресса США, Чак Шумер.
Согласно Шумеру, он принимал участие в беседе с президентом Зеленским, в ходе которой тот заявил, что Украина стоит перед серьезной угрозой проигрыша в конфликте с РФ, что может повлечь тяжелые последствия для страны и ее народа, а также для принципов демократии и свободы.
"Президент Зеленский сказал мне и нашей делегации, что Украина проиграет войну с тяжелыми последствиями для украинского народа, США, демократии и свободы без этой жизненно важной помощи", — написал Шумер.
Солдатам группировки войск РФ "Центр" в Авдеевке на багги удалось уехать от летящего прямо на них украинского дрона-камикадзе.