Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
De Standaard: Риск развития рака кожи или молочной железы связан с уровнем образования
Александр Меркурис: Плацдарм ВСУ в Крынках потерпел тотальный коллапс
Армия России штурмует Новомихайловку в ДНР и уничтожает пехоту ВСУ
Анютины глазки: роскошь в мире цветов
CBS: ВС США зафиксировали неизвестный летательный аппарат над западной частью страны
Многократные замужества: как знаки зодиака влияют на вторые свадьбы девушек
Василий Небензя: Евросоюз едва ли не главный проигравший в конфликте на Украине
PNAS: вечная мерзлота в Арктике может превратиться в реки
Автоэксперт рассказал, с чем связан гул от колес при движении
Зеленский признался, что помощь США необходима Украине, поскольку без нее киевский режим будет разгромлен в результате спецоперации

Чак Шумер: Зеленский заявил, что Украина проиграет без помощи США

0:50
Политика

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою озабоченность членам американского сената, подчеркнув, что киевский режим стоит на грани поражения в случае, если поддержка и поставки из США не будут возобновлены.

Чак Шумер: Зеленский заявил, что Украина проиграет без помощи США
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Об этом рассказал лидер демократического большинства в верхней палате конгресса США, Чак Шумер.

Согласно Шумеру, он принимал участие в беседе с президентом Зеленским, в ходе которой тот заявил, что Украина стоит перед серьезной угрозой проигрыша в конфликте с РФ, что может повлечь тяжелые последствия для страны и ее народа, а также для принципов демократии и свободы.

"Президент Зеленский сказал мне и нашей делегации, что Украина проиграет войну с тяжелыми последствиями для украинского народа, США, демократии и свободы без этой жизненно важной помощи", — написал Шумер.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке

Солдатам группировки войск РФ "Центр" в Авдеевке на багги удалось уехать от летящего прямо на них украинского дрона-камикадзе.

Российские военные спаслись от дрона-камикадзе ВСУ в Авдеевке
Военкор Татаринов: обманувшего российских бойцов офицера ВСУ Коваля ликвидировали в ДНР
Российским военнослужащим удалось ликвидировать офицера Вооруженных сил Украины Дмитрия Коваля
Кошачьи капризы: породы, выделяющиеся своим уникальным характером и внешностью
Сводка с фронта: под Авдеевку ВСУ бросили лучших "дронов", ВС РФ зашли в Красное
ВСУ не успевают сделать линии обороны на новых рубежах после бегства из Авдеевки Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Салат "Министерский": удивите ваших мужчин на 23 февраля изысканной закуской
Украина готовит новое контрнаступление для "преимущества" в Чёрном море
Смысл облизывания ног собакой: понимаем их язык
Смысл облизывания ног собакой: понимаем их язык
Последние материалы
Чак Шумер: Зеленский заявил, что Украина проиграет без помощи США
Александр Меркурис: Плацдарм ВСУ в Крынках потерпел тотальный коллапс
Армия России штурмует Новомихайловку в ДНР и уничтожает пехоту ВСУ
Анютины глазки: роскошь в мире цветов
CBS: ВС США зафиксировали неизвестный летательный аппарат над западной частью страны
Многократные замужества: как знаки зодиака влияют на вторые свадьбы девушек
Василий Небензя: Евросоюз едва ли не главный проигравший в конфликте на Украине
PNAS: вечная мерзлота в Арктике может превратиться в реки
Автоэксперт рассказал, с чем связан гул от колес при движении
Астрономы нашли звездные останки знаменитой сверхновой 1987 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников