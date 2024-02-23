Небензя заявил, что Евросоюз оказался в числе проигравших, так как подчинился внешнему влиянию и потерял независимость в принятии решений

Василий Небензя: Евросоюз едва ли не главный проигравший в конфликте на Украине

0:48 Your browser does not support the audio element. Политика

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, посвященном Украине, что Европейский союз оказался одним из главных проигравших в российско-украинском конфликте.

Фото: bykvu.com

"Конфликт на Украине, который вы так старательно подпитываете, выгребая остатки из европейских арсеналов, обостряет миграционные проблемы в ваших странах, бьет по вашей энергетической сфере", — пояснил Небензя.

Небензя также отметил, что Евросоюз вновь стал послушным сателлитом США.

Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин ответил на просьбы лидеров ДНР и ЛНР в защите населения республик от агрессии киевского режима.