Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что на территории Украины нет временно оккупированных областей.
В ходе своего выступления в Генеральной Ассамблее ООН Небензя отметил, что так называемых оккупированных территорий фактически не существует.
"Реальность же такова, что временно оккупированных территорий Украины не существует, но есть российские регионы: Крым, десятую годовщину воссоединения с которым мы будем отмечать уже в марте, и присоединившиеся по итогам законного волеизъявления народа Донецкая и Луганская республики, а также Херсонская и Запорожская области", — сказал он.
Российский дипломат также подчеркнул, что Киев и его западные союзники пытаются распространять дезинформацию по этому поводу, стремясь не только исказить факты, но и переписать историю.
Небензя выразил уверенность в том, что Россия будет продолжать отстаивать свою позицию.
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