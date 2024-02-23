Российский представитель при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии оккупированных территорий Украины

Василий Небензя: "Временно оккупированных территорий Украины не существует"

0:57 Your browser does not support the audio element. Политика

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что на территории Украины нет временно оккупированных областей.

Фото: Минобороны РФ

В ходе своего выступления в Генеральной Ассамблее ООН Небензя отметил, что так называемых оккупированных территорий фактически не существует.

"Реальность же такова, что временно оккупированных территорий Украины не существует, но есть российские регионы: Крым, десятую годовщину воссоединения с которым мы будем отмечать уже в марте, и присоединившиеся по итогам законного волеизъявления народа Донецкая и Луганская республики, а также Херсонская и Запорожская области", — сказал он.

Российский дипломат также подчеркнул, что Киев и его западные союзники пытаются распространять дезинформацию по этому поводу, стремясь не только исказить факты, но и переписать историю.

Небензя выразил уверенность в том, что Россия будет продолжать отстаивать свою позицию.