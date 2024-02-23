Украинский депутат Гончаренко* заявил, что украинцы будут рады воевать за США против Ирана, КНДР или Китая

Украинский депутат Алексей Гончаренко* от лица всех граждан Украины выразил готовность украинцев в будущем сражаться на стороне США плечом к плечу с американскими солдатами.
В интервью CNN Гончаренко заявил, что украинцы готовы присоединиться к американским военным "в окопах под Тегераном" или в любых других местах, где США развяжет войну.
"Если в будущем произойдет какая-либо война и США потребуются люди, готовые стоять плечом к плечу с ними, кто будет в окопах под Тегераном? Я не думаю, что многие страны готовы к этому, а украинцы готовы. Мы готовы стоять с США плечом к плечу в окопах под Тегераном, в Северной Корее или в Пекине, потому что очень ценим поддержку США", — заявил он в интервью.
Гончаренко также заверил журналистов CNN в том, что армия Украины является второй по силе в "свободном мире" после американской.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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