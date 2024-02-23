Пекин примет меры по защите от британских санкций

Власти Китая выразили протест против антироссийских санкций Великобритании, под которые попали три китайские компании, специализирующиеся на поставках электронных компонентов и двигателей для беспилотников, сообщает ТАСС.
Представители китайской дипмиссии в Лондоне заявили, что Китай примет необходимые меры и будет решительно защищать законные права и интересы своих компаний. В посольстве подчеркнули, что британские санкции являются односторонними и не имеют оснований в международном праве. Любые действия, которые наносят ущерб национальным интересам, встретят решительный отпор со стороны Китая.
В дипмиссии также указали, что Пекин всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу и активно выступал за политическое урегулирование и переговоры.
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