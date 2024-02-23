Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Соломатина заявила, что пакетированные соки не приносят никакой пользы
Бурак Озчивит опроверг слухи о соперничестве с Керемом Бюрсиным
PLOS ONE: селфи, сделанные при помощи монопода, "стройнят" фигуру сильнее других
В Киеве выразили готовность украинцев в будущем воевать за США
Разгадка тайны: почему кошки предпочитают опускать лапу в миску с водой
Стали известны напитки, вызывающие обезвоживание
Шикарные многолетники для любого сада
Причины, по которым ботокс рассасывается быстрее обычного
В прокуратуре Нидерландов отказались выполнить условие Промеса, который был согласен дать показания в суде
Пекин примет меры по защите от британских санкций

Китай отреагировал на санкции Великобритании против России

0:48
Политика

Власти Китая выразили протест против антироссийских санкций Великобритании, под которые попали три китайские компании, специализирующиеся на поставках электронных компонентов и двигателей для беспилотников, сообщает ТАСС.

Китай отреагировал на санкции Великобритании против России
Фото: Wikimedia Commons by Chmee2 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Представители китайской дипмиссии в Лондоне заявили, что Китай примет необходимые меры и будет решительно защищать законные права и интересы своих компаний. В посольстве  подчеркнули, что британские санкции являются односторонними и не имеют оснований в международном праве. Любые действия, которые наносят ущерб национальным интересам, встретят решительный отпор со стороны Китая.

В дипмиссии также указали, что Пекин всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу и активно выступал за политическое урегулирование и переговоры.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
69-летняя пенсионерка из Канады после просмотра телевизора решила попробовать кето-диету и похудела на 31 килограмм

Пенсионерка из Канады плохо себя чувствовала из-за лишнего веса и сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете

В Канаде пенсионерка похудела на 31 килограмм благодаря кето-диете
Сорт томатов "Гаспачо"
Соберёте 5 кг помидоров с 1 кв.метра: этот сорт томатов удивит урожайностью - не надо пасынковать, идеален для консервирования
Фикус будет радовать тёмно-зелёной листвой: следуйте этим советам
Защищаем клубнику от вредных насекомых и болезней
ВСУ не успевают сделать линии обороны на новых рубежах после бегства из Авдеевки Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Медведев осудил реакцию вдовы Навального* на его смерть
Обозлённый на Трампа Байден набросился на Путина с недопустимыми оскорблениями
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке
Последние материалы
Бурак Озчивит опроверг слухи о соперничестве с Керемом Бюрсиным
PLOS ONE: селфи, сделанные при помощи монопода, "стройнят" фигуру сильнее других
В Киеве выразили готовность украинцев в будущем воевать за США
Разгадка тайны: почему кошки предпочитают опускать лапу в миску с водой
Стали известны напитки, вызывающие обезвоживание
Шикарные многолетники для любого сада
Причины, по которым ботокс рассасывается быстрее обычного
В прокуратуре Нидерландов отказались выполнить условие Промеса, который был согласен дать показания в суде
Стали известны подробности об убийстве летчика Кузьминова
Китай отреагировал на санкции Великобритании против России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников