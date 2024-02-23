МИД России: Москва будет реагировать на любые недружественные действия со стороны Запада

МИД России ответил на новый «пакет» санкций Евросоюза

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

Россия ответила Евросоюзу на 13-й пакет санкций.

Фото: panoramio.com by Maksym Kozlenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН", сообщили на сайте МИД РФ.

Россия существенно расширила перечень представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым теперь ограничен въезд на территорию страны.

В ответный "стоп-лист" России внесены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые агрессивно высказываются в адрес РФ, а также граждане стран ЕС, ответственные за оказание военной помощи ВСУ.