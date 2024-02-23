МИД России: Москва будет реагировать на любые недружественные действия со стороны Запада

Россия ответила Евросоюзу на 13-й пакет санкций.
"Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН", сообщили на сайте МИД РФ.
Россия существенно расширила перечень представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым теперь ограничен въезд на территорию страны.
В ответный "стоп-лист" России внесены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые агрессивно высказываются в адрес РФ, а также граждане стран ЕС, ответственные за оказание военной помощи ВСУ.
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