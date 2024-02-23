Зеленский неожиданно похвалил Путина, заявив, что глава России не приемлет слабости

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами телеканала Fox News заявил, что мир не готов к поражению Российской Федерации в вооружённом конфликте. По его мнению, мировая общественность страшится изменений в самой России. Политик признал, что Владимир Путин не приемлет слабости, передаёт URA. RU.
"Путин не приемлет никакой слабости", — посетовал политик.
Он подчеркнул, что его страна должна быть сильной, имея дело с таким "врагом". Глава киевского режима, по своему обыкновению, добавил, что без помощи Запада Незалежная не способна поддерживать оборону и укреплять экономику.
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