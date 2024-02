Зеленский неожиданно похвалил Путина, заявив, что глава России не приемлет слабости

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами телеканала Fox News заявил, что мир не готов к поражению Российской Федерации в вооружённом конфликте. По его мнению, мировая общественность страшится изменений в самой России. Политик признал, что Владимир Путин не приемлет слабости, передаёт URA. RU.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International