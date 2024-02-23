Французский полковник де Жонг заявил, что Украина не имеет права винить Запад в крахе ВСУ

Во Франции сделали неожиданное заявление о ВСУ: "Дойдут до Москвы"

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

Полковник французской армии в отставке Пэр де Жонг, выступая на телеканале LCI, заявил, что Украина не должна обвинять Запад в неудачах ВСУ из-за провала контрнаступления.

Фото: flickr.com by Eric Chan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Речь идет об амбициозных планах, которые стали неосуществимыми в текущих условиях. По его мнению, проблемы в рядах ВСУ вызваны тем, что сегодняшняя ситуация вернулась к прошлым трудностям, а это не вина Запада.

"То есть, даже если мы видим, что глобальный контекст для украинцев вызывает беспокойство, не нужно говорить, что это наша вина. Мы придерживались модели, согласно которой мы считали, что Украина победит. Вспомним, как в этой студии еще полгода назад все говорили, что украинцы дойдут до Москвы, а Зеленский обещал поехать купаться в Черном море", — отметил он.

Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в отступления ВСУ из Авдеевки, отметив отсутствие помощи и срыв поставок боеприпасов.