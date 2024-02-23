Полянский: Запад готовит к годовщине начала СВО "проукраинский шабаш с бесполезными междусобойчиками"в ООН

В постпредстве РФ заявили, что Запад готовит в ООН "проукраинский шабаш" в честь годовщины СВО

1:35 Your browser does not support the audio element. Политика

Западные страны готовят в ООН "проукраинский шабаш" по случаю годовщины начала специальной военной операции. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"23 февраля западный лагерь устраивает в ООН проукраинский шабаш по случаю второй годовщины начала СВО. В Нью-Йорк, как мухи, слетаются министры европейских стран, которых здесь не дождешься на мероприятиях по действиям Израиля в Газе", — написал он в Telegram-канале.

Дипломат отметил, что это будут "бесполезные междусобойчики", где западные страны будут "упражняться в антироссийской риторике и славить киевский режим". При этом Полянский подчеркнул, что российская делегация подготовилась к этим мероприятиям.

"Выступления у нас готовы, настроение — боевое!", — заявил дипломат.

А среди запланированных встреч отметил два: в 10.00 по Нью-Йорку (18.00 по Москве) пройдут дебаты в Генассамблее ООН и в 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) состоится заседание СБ ООН с участием Генсекретаря. Оба этих мероприятия будут иметь важное значение для понимания позиции западных стран и их поддержки Украины.

Однако, учитывая предыдущие события, следует ожидать, что они будут носить скорее политический, чем практический характер. Тем не менее, российская делегация будет и на этот раз отстаивать свою позицию и интересы своей страны.