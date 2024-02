Полянский: Запад готовит к годовщине начала СВО "проукраинский шабаш с бесполезными междусобойчиками"в ООН

Западные страны готовят в ООН "проукраинский шабаш" по случаю годовщины начала специальной военной операции. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic