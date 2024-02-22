Кремль опубликовал видеокадры полета Путина на бомбардировщике Ту-160М, сделанные в кабине пилота

На сайте Кремля опубликовали видеокадры с президентом России Владимиром Путиным в кабине Ту-160М, сверхзвукового бомбардировщика, носящего имя "Илья Муромец".
Видеозапись, длившаяся около минуты, была размещена в Telegram-канале Кремля. Сначала показан момент взлета ракетоносца, а далее следуют кадры с нескольких камер в кабине.
Путин совершил полет в составе экипажа модернизированного сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160М во время визита в Казань. Предполетная подготовка продолжалась 45 минут. Сам полет президента длился 30 минут.
По словам президента полет оставил у самые лучшие впечатления. Он назвал Ту-160М отличной, надежной техникой, которую можно ставить на вооружение.
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