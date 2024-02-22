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Кремль опубликовал видеокадры полета Путина на бомбардировщике Ту-160М, сделанные в кабине пилота

Владимир Путин совершил полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М

0:50
Политика » Власть

На сайте Кремля опубликовали видеокадры с президентом России Владимиром Путиным в кабине Ту-160М, сверхзвукового бомбардировщика, носящего имя "Илья Муромец".

Полёт на ракетоносце Ту-160М

Видеозапись, длившаяся около минуты, была размещена в Telegram-канале Кремля. Сначала показан момент взлета ракетоносца, а далее следуют кадры с нескольких камер в кабине.

Путин совершил полет в составе экипажа модернизированного сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160М во время визита в Казань. Предполетная подготовка продолжалась 45 минут. Сам полет президента длился 30 минут.

По словам президента полет оставил у самые лучшие впечатления. Он назвал Ту-160М отличной, надежной техникой, которую можно ставить на вооружение.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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