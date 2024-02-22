Президент России Владимир Путин после полёта на Ту-160М заявил, что самолёт можно принимать на вооружение

Российский лидер Владимир Путин совершил полёт на Ту-160М и заявил, что воздушное судно можно начать поставлять в армию.
Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин пробыл в воздухе на борту модернизированного стратегического бомбардировщика-ракетоносца порядка получаса. После приземления президент пообщался с прессой. На кадрах, опубликованных журналистом Павлом Зарубиным в телеграм-канале, Путин говорит, что самолёт можно принимать на вооружение.
— Это новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно невооружённым, непрофессиональным взглядом, — отметил главнокомандующий, добавив, что надёжность лайнера очень высокая.
Агентство "ТАСС" передаёт, что Путин получил хорошие впечатления от полёта, а технику назвал отличной.
Ранее сегодня эксперт расценил полёт Владимира Путина на Ту-160М как знак Западу. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".
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