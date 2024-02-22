Президент России Владимир Путин после полёта на Ту-160М заявил, что самолёт можно принимать на вооружение

Путин назвал хорошими впечатления от полёта на Ту-160М

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Российский лидер Владимир Путин совершил полёт на Ту-160М и заявил, что воздушное судно можно начать поставлять в армию.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин пробыл в воздухе на борту модернизированного стратегического бомбардировщика-ракетоносца порядка получаса. После приземления президент пообщался с прессой. На кадрах, опубликованных журналистом Павлом Зарубиным в телеграм-канале, Путин говорит, что самолёт можно принимать на вооружение.

— Это новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно невооружённым, непрофессиональным взглядом, — отметил главнокомандующий, добавив, что надёжность лайнера очень высокая.

Агентство "ТАСС" передаёт, что Путин получил хорошие впечатления от полёта, а технику назвал отличной.

Ранее сегодня эксперт расценил полёт Владимира Путина на Ту-160М как знак Западу. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".