В МИД России ответили Байдену на публичное оскорбление Владимира Путина

Спикер МИД России Мария Захарова отреагировала на слова "сумасшедший сукин сын" президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Свою реакцию дипломат опубликовала в телеграм-канале.
Как отметила Захарова, подобные выражения у простых американцев скорее вызывают ассоциации с Хантером Байденом, сыном главы Белого дома.
— Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением "сумасшедший сукин сын", пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом, — написала дипломат.
Напомним, ранее сегодня "Правда.ру" сообщала, что Байден публично оскорбил президента России Владимира Путина и назвал его "сумасшедшим сукиным сыном". В ответ на это в Кремле заявили, что американский лидер пытается вести себя как ковбой из Голливуда, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Байден "впал в маразм".
SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.