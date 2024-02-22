В МИД России ответили Байдену на публичное оскорбление Владимира Путина

Захарова посоветовала Байдену вспомнить о своём «сукином сыне» Хантере

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика Власть

Спикер МИД России Мария Захарова отреагировала на слова "сумасшедший сукин сын" президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Свою реакцию дипломат опубликовала в телеграм-канале.

Фото: www.council.gov.ru by Пресс-служба Совета Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Как отметила Захарова, подобные выражения у простых американцев скорее вызывают ассоциации с Хантером Байденом, сыном главы Белого дома.

— Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением "сумасшедший сукин сын", пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом, — написала дипломат.

Напомним, ранее сегодня "Правда.ру" сообщала, что Байден публично оскорбил президента России Владимира Путина и назвал его "сумасшедшим сукиным сыном". В ответ на это в Кремле заявили, что американский лидер пытается вести себя как ковбой из Голливуда, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Байден "впал в маразм".