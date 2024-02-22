"Пыталась устрашить Францию". Министр обороны Лекорню обвинил Россию в агрессии к Западу

Министр обороны Лекорню: Россия ведет себя агрессивно по отношению к Франции

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Примерно месяц назад российский оператор угрожал французскому пилоту обстрелять его самолет, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

Инцидент, по словам министра, произошел во время полета французского воздушного судна над нейтральными водами Черного моря. Лекорню назвал действия России в отношении Запада "агрессивными".

"Действия России в 2024 году по отношению к нашим европейским союзникам и США не идут ни в какое сравнение с тем, что было в 2022 году и тем более до этого, — сказал министр обороны. — Мы зафиксировали несколько инцидентов, которые касались наших вооруженных сил".

Также министр упомянул случай, когда несколько месяцев назад российский военный корабль приблизился к французским территориальным водам в районе устья Сены. Лекорню заявил, что таким образом Россия пыталась "некоторым образом устрашить Францию".

Ранее издание Politico сообщило, что некоторые западные страны выразили желание сотрудничать с Россией по окончании украинского конфликта.