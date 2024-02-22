Депутат проанализировал возможность переговоров между РФ и НАТО

Депутат Чепа считает переговоры РФ и НАТО неизбежными

1:11 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутат Государственной Думы Алексей Чепа прокомментировал возможность проведения переговоров между НАТО и Российской Федерации, пишет "Лента.ру".

Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under State Department photo / Public Domain

По его словам, такое событие неизбежно, поскольку стороны должны договориться о гарантиях безопасности. Каждый военный конфликт должен закончиться заключением соглашения.

"Все войны заканчиваются переговорами, какими-то соглашениями. Если бы, когда мы в 2021 году говорили о гарантиях безопасности, США и НАТО учли наши требования, то сегодняшнего конфликта не произошло бы. И все это прекрасно понимают, в том числе и США", — сказал депутат.

Он добавил, что сейчас Соединенные Штаты Америки также ищут пути, как выйти из сложившегося конфликта. Запад понимает, что продолжение боевых действий на украинской территории может привести к различным тяжелым последствиям.

Чепа подытожил, что Россия открыта к предложениям и идеям другой стороны. Однако все осознают, что нормализация отношений между Западом и РФ произойдет еще совсем нескоро. Ведь западные страны не раз нарушали договоренности и обманывали Российскую Федерацию.