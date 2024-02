Депутат проанализировал возможность переговоров между РФ и НАТО

Your browser does not support the audio element.

Депутат Государственной Думы Алексей Чепа прокомментировал возможность проведения переговоров между НАТО и Российской Федерации, пишет "Лента.ру".

Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under State Department photo / Public Domain