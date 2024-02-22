Зеленский признал, что у него нет альтернативного плана в случае, если Соединённые Штаты не окажут помощь Украине

В интервью телеканалу Fox News глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что он не придумал план Б на случай, если Белый дом не предоставит Незалежной помощь, передаёт РИА Новости.
"Мы не будем просто стоять, мы должны выживать. Нам необходимо отыскать параллельные шаги", — отметил политик.
Он пожаловался на то, что без помощи со стороны Запада ВСУ будут нести всё больше потерь.
Палата представителей конгресса США ушла на каникулы, так и не проголосовав по биллю о помощи Украине. В настоящее время конгрессмены-республиканцы спорят о целесообразности предоставления дальнейшей помощи киевским властям на закрытых встречах в штате Флорида, которые проходят во время перерыва в работе Палаты представителей США.
Американские СМИ сообщают, что из-за влияния экс-президента США Дональда Трампа Украина в 2024 году может остаться без американской поддержки.
SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.