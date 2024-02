Зеленский признал, что у него нет альтернативного плана в случае, если Соединённые Штаты не окажут помощь Украине

В интервью телеканалу Fox News глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что он не придумал план Б на случай, если Белый дом не предоставит Незалежной помощь, передаёт РИА Новости.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International