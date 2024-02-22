Зеленский признал, что у него нет альтернативного плана в случае, если Соединённые Штаты не окажут помощь Украине

Зеленский: У Киева нет плана Б на случай, если Вашингтон не предоставит помощь Украине

0:57 Your browser does not support the audio element. Политика

В интервью телеканалу Fox News глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что он не придумал план Б на случай, если Белый дом не предоставит Незалежной помощь, передаёт РИА Новости.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Мы не будем просто стоять, мы должны выживать. Нам необходимо отыскать параллельные шаги", — отметил политик.

Он пожаловался на то, что без помощи со стороны Запада ВСУ будут нести всё больше потерь.

Палата представителей конгресса США ушла на каникулы, так и не проголосовав по биллю о помощи Украине. В настоящее время конгрессмены-республиканцы спорят о целесообразности предоставления дальнейшей помощи киевским властям на закрытых встречах в штате Флорида, которые проходят во время перерыва в работе Палаты представителей США.

Американские СМИ сообщают, что из-за влияния экс-президента США Дональда Трампа Украина в 2024 году может остаться без американской поддержки.