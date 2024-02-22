Дмитрий Медведев, занимающий пост Заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации, выразил уверенность в том, что резкое потеря долларом статуса основной мировой валюты, неизбежно негативно отразится на всем мире.
Америка — ключевой мировой игрок, и к сожалению для всех, является ведущим эмитентом резервной валюты, - заявил Дмитрий Медведе
Экс-президент России заверил журналистов в том, что нестабильность или гражданская война в США, отрицательно скажутся на мировые экономические институты. Дмитрий Медведев, подводя итог, указал на необходимость сохранять баланс между всеми резервными валютами, особенно уделяя внимание «цифровым валютам».
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