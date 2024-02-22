Отразится на всем мире. Медведев заявил о последствиях, связанных с крахом доллара

Медведев: доллару нужна альтернатива

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика

Дмитрий Медведев, занимающий пост Заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации, выразил уверенность в том, что резкое потеря долларом статуса основной мировой валюты, неизбежно негативно отразится на всем мире.

Фото: Сайт "Единой России"

Америка — ключевой мировой игрок, и к сожалению для всех, является ведущим эмитентом резервной валюты, - заявил Дмитрий Медведе

Экс-президент России заверил журналистов в том, что нестабильность или гражданская война в США, отрицательно скажутся на мировые экономические институты. Дмитрий Медведев, подводя итог, указал на необходимость сохранять баланс между всеми резервными валютами, особенно уделяя внимание «цифровым валютам».