"Впал в маразм". Дмитрий Медведев ответил Джо Байдену на оскорбление в адрес Владимира Путина

Президент США Джо Байден представляет угрозу человечеству, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова американского лидера о Владимире Путине.

Фото: government.ru by Дмитрий Астахов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International