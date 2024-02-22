"Впал в маразм". Дмитрий Медведев ответил Джо Байдену на оскорбление в адрес Владимира Путина

Президент США Джо Байден представляет угрозу человечеству, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова американского лидера о Владимире Путине.
Ранее Джо Байден на предвыборном мероприятии нецензурно высказался в отношении президента России и заявил, что из-за "Путина и других" США приходится "беспокоиться о ядерной угрозе".
"Экзистенциональную угрозу представляет не климат, а бесполезные старики, такие как сам Байден, которые впали в маразм и готовы начать войну против России", — написал Медведев.
Джо Байден не впервые допускает недипломатичные высказывания в адрес иностранных лидеров. Так, ранее он назвал президента КНР Си Цзиньпина "диктатором", северокорейского лидера Ким Чен Ына - "убийцей", а также нецензурно выразился об израильском премьер-министре Биньямине Нетаньяху.
SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.