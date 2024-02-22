Замглавы Совбеза РФ Медведев допустил выход Техаса из состава США

Медведев пошутил о возможности заключения договора о дружбе между независимым Техасом и ДНР

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Возможное отделение Техаса от Соединённых Штатов ещё двадцать лет назад показалось бы невозможным, но сейчас этот вопрос уже можно обсуждать, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Политик уже говорил о возможности появления "Техасской народной республики".

Фото: government.ru by Dmitry Astakhov is licensed under Attribution 4.0

"Теперь мы все ждём заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ТНР и ДНР — Техасской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой", — цитируют российского политика РИА Новости.

Он также напомнил, что посещал ранчо Джорджа Буша, а Техас — "прекрасное место". Дмитрий Анатольевич отметил, что в США произошёл раскол. Это наблюдается как в обществе, так и в политике. В пример он привёл обострение взаимоотношений между сторонниками Демократической и Республиканской партий.