"Женщин в том числе" — депутат Госдумы Драпеко, ответила, кого действительно касается праздник День защитника Отечества

Депутат Госдумы Драпеко назвала 23 февраля праздником для тех, кто служит или служил, в том числе женщин

1:31 Your browser does not support the audio element. Политика

23 февраля — День защитника Отечества — касается тех, кто служит сейчас или когда-то служил. Но речь также идёт о женщинах. Об этом Pravda.Ru заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

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"Сложилось традиционно, что это праздник мужчин. А я не согласна с другой частью. Среди защитников Отечества очень много женщин. У нас в высокотехнологичных войсках такие как ПВО, ВКС очень много женщин, которые служат в военных частях. Если вы помните, в фильме "А зори здесь тихие" Лиза Бричкина. И я поехала в воинскую часть, где служили эти девочки. Это часть находится на северо-западе и охраняет небо до сих пор России от Кольского полуострова до Ленинградской области", — сказала парламентарий.

Как отметила собеседница Pravda.Ru, в этой воинской части, оснащенной современными ракетами, самолетами, средствами слежения, РЭБами, служат представительницы женского пола и сегодня.

"Женщины служат сегодня в армии. В Оренбургской области я была в ракетных войсках. Там тоже очень много женщин работает. Так что, я считаю, что это праздник всех защитников Отечества, не только мужчин", — добавила депутат.

На уточняющий вопрос, кого касается День защитника Отечества, Драпеко ответила: всех, кто когда-то служил и служит. По её словам, это праздник именно истинных защитников Отечества.