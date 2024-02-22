"Одесса, возвращайся домой". Медведев заявил, что русский город очень ждут в РФ

Медведев: Одесса — русский город, возвращения которого очень ждут в России

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Одесса это русский город, возвращения которого очень ждут в России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев российским журналистам.

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"Про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой. И все. Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город", — отметил политик.

Медведев осудил действия киевского режима в отношении памятников и другого русского культурного наследия в Одессе. Политик подчеркнул, что таким образом Украина отталкивает от себя даже ту часть людей, которая была лояльна к власти. Медведев добавил, что противодействие Киева всей русской культуре и общему российско-украинскому пути выглядит "чудовищно".

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что в рамках спецоперации возможны любые варианты развития событий, даже продвижение ВС РФ до Киева и Львова.