Sky News: экспорт британских фирм идет через третьи страны для укрепления военной индустрии России

Комплектующие британских фирм продолжают поступать в Россию

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Великобритания продолжает экспортировать в страны Кавказа и Средней Азии оборудование для дронов и продукцию тяжелого машиностроения, которые затем переправляются в Россию, сообщает Sky News.



Анализ статистических данных Соединенного Королевства показывает резкое снижение британского экспорта в Россию после февраля 2022 года. Однако, исходя из данных Управления по налоговым и таможенным сборам (HMRC), экспорт в постсоветские страны с 2022 года вырос с головокружительной скоростью, притом с практически нулевой отметки.



Журналисты подчеркивают масштабы участия Великобритании в теневой экономике, которая помогает снабжать оборудованием и комплектующими российские вооруженные силы. Например, рост экспорта из Британии в Киргизию составил около 1100 %, в страны Кавказа - более 500 %.



Напомним, что с начала российско-украинского конфликта Великобритания ввела серию санкций против России. При этом англичане занимают гораздо более агрессивную позицию, нежели чем США.

Фото: navy.mil by Journalist Seaman David J. Ham is licensed under Public Domain