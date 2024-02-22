Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сэндвич с тунцом и сыром: сытный и полезный английский завтрак
В войска поставили передали партию модернизированных БМП-1АМ "Басурманин"
Тайны поведения кошек: разгадка их реакции на закрытые двери
Роднина объяснила поддержку Валиевой со стороны Путина фразой "мы своих не сдаём"
NYT: США предупредили союзников о российской угрозе космическим спутникам
В Москве Дмитрия Донского один человек пострадал в результате наезда трактора
Что делать, если на стекле авто появилась трещина: лайфхак для водителей
Российские военные сбили украинскую ракету С-200 над Ростовской областью
Helldivers 2 не хватает серверов из-за большого числа игроков
Sky News: экспорт британских фирм идет через третьи страны для укрепления военной индустрии России

Комплектующие британских фирм продолжают поступать в Россию

1:05
Политика

Великобритания продолжает экспортировать в страны Кавказа и Средней Азии оборудование для дронов и продукцию тяжелого машиностроения, которые затем переправляются в Россию, сообщает Sky News. 
 
Анализ статистических данных Соединенного Королевства показывает резкое снижение британского экспорта в Россию после февраля 2022 года. Однако, исходя из данных Управления по налоговым и таможенным сборам (HMRC), экспорт в постсоветские страны с 2022 года вырос с головокружительной скоростью, притом с практически нулевой отметки.
 
Журналисты подчеркивают масштабы участия Великобритании в теневой экономике, которая помогает снабжать оборудованием и комплектующими российские вооруженные силы. Например, рост экспорта из Британии в Киргизию составил около 1100 %, в страны Кавказа - более 500 %.
 
Напомним, что с начала российско-украинского конфликта Великобритания ввела серию санкций против России. При этом англичане занимают гораздо более агрессивную позицию, нежели чем США.

Комплектующие британских фирм продолжают поступать в Россию
Фото: navy.mil by Journalist Seaman David J. Ham is licensed under Public Domain
Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Володин: объявили санкции, а рыбку русскую едят!
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
После Авдеевки ВС РФ штурмуют Ласточкино, российская армия освободила Победу Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Рассказываем, как правильно приготовить рассыпчатую пшённую кашу
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Последние материалы
ВСУ расстреляли своих отступающих солдат на Сватовско-Кременском направлении
Bloomberg: юристы одобрили конфискацию российских активов Западом
Стики и тинты, которые заменят помаду, румяны и тени
После Авдеевки ВС РФ штурмуют Ласточкино, российская армия освободила Победу
Молекулярные биологи разработали методику копирования и вставки генов в ДНК
Стелла Ассанж: "Англия - цепной пёс США"
Как можно разнообразить привычный омлет с сыром на завтрак
Сорта барбариса имеют свои особенности и преимущества. Выберите свой!
Водителям не стоит этого делать: три ошибки за рулем, приводящие к серьезным поломкам машины
Полуторагодовалый ребенок в Петербурге получил ожоги от кипятка в раковине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников