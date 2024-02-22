"Всё захватили левые": Трасс назвала Запад обречённым

Экс-премьер Британии Трасс: Запад обречён из-за активизации левых в мире

Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в беседе с журналистами Fox News заявила, что во многих странах к власти пришли левые, передаёт РБК. Она призвала консерваторов взять инициативу в свои руки.

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"Запад обречён, если консерваторы не победят и не возьмут под контроль институты, захваченные левыми", — высказалась политик.

Как пример, она привела митинги в поддержку Палестины и сложности с беженцами. Даже в Соединённом Королевстве, где властвуют консерваторы, "левые успешно пользуются судами", чтобы препятствовать депортации нелегальных мигрантов.

Трасс добавила, что представители левых правят слишком долго в слишком большой частью мира". В настоящее время результаты этого "слишком очевидны". Она призвала ради сохранения западного мира начать бороться с идеями левых и их активным присутствием в политической жизни стран Европы. Политик признала, что её пугает масштаб распространения левых идей в Соединённых Штатах, особенно в Белом доме. Деятельность консерваторов, как считает Трасс, должна быть направлена не только на отстаивание своих принципов, но и на борьбу с вредоносными левыми идеями.