"Всё захватили левые": Трасс назвала Запад обречённым

Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в беседе с журналистами Fox News заявила, что во многих странах к власти пришли левые, передаёт РБК. Она призвала консерваторов взять инициативу в свои руки.

Фото: flickr.com by Number is licensed under Attribution 2.0 Generic