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Минобороны Эстонии нашло оригинальное применение для военных бункеров

Минобороны Эстонии: "что делать? варенье варить!"

0:59
Политика

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур предложил фермерам хранить картошку и варенье в военных бункерах, которые правительство планирует построить вдоль границы с Россией, сообщает Postimees.

Минобороны Эстонии: "что делать? варенье варить!"
Фото: dvidshub.net by Airman 1st Class Grace Nichols is licensed under Public Domain

Дело в том, что у пограничной земли есть частные владельцы, которые не в восторге от планов министерства об обустройстве на российской границе линии обороны и постройки 600 бункеров. По мнению Певкура, фермеры могут пока хранить в этих бункерах свои запасы. В экстренной же ситуации власти договорятся с ними насчет того, "останется там картошка или нет", заявил министр.

Певкур подчеркнул, что правительство заинтересовано в сотрудничестве с землевладельцами. В то же время он выразил надежду, что бункеры Эстонии никогда не пригодятся.

Напомним, что 19 января военное ведомство Эстонии объявил, об обустройстве на границе с РФ зоны, состоящей из различных оборонительных сооружений с целью защиты от военной угрозы.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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